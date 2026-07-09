$!‘Señales’ le da voz a la violencia

La película panameña “Señales”, dirigida y producida por José Luis Rodríguez, llegará a las salas de cine el próximo 27 de agosto, con una historia que busca abrir la conversación sobre las señales de alerta que preceden a un femicidio y promover la prevención de la violencia contra las mujeres.

Rodríguez explicó que el proyecto nació de una inquietud personal, motivada por el aumento de los casos de violencia de género que diariamente ocupan titulares en medios de comunicación y redes sociales.

El cineasta destacó que la producción fue filmada completamente en Panamá, utilizando diversas locaciones como el Instituto Técnico Superior (ITSE), Panamá Pacífico, El Cangrejo y Vía Argentina, entre otros puntos del istmo.

La protagonista Katia Semacaritt interpreta a Lorena, una mujer cuya historia está inspirada en hechos de la vida real. Para la actriz, el personaje representó uno de los mayores retos de su carrera y también un proceso personal.

Semacaritt también resaltó que las personas se llevarán una gran reflexión sobre las señales de alerta que muchas veces son ignoradas dentro de una relación.

Por su parte, el cantautor y actor Julio Chamorro, le da vida a Carlos, un personaje que refleja cómo un agresor puede ocultar sus conductas violentas detrás de una imagen amable.

Chamorro también confesó que “fue un reto artístico, físico y emocional. Me ayudó a sanar y hacer catarsis al recordar todo el maltrato que viví en la infancia”.