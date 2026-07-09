Cultura

‘Señales’ le da voz a la violencia

‘Señales’ le da voz a la violencia
Cortesía | Katia Semacaritt junto a un niño en el rodaje de una escena de la pelicula.
‘Señales’ le da voz a la violencia
‘Señales’ le da voz a la violencia
ML | Katia Semacaritt, José Luis Rodríguez y Julio Chamorro.
‘Señales’ le da voz a la violencia
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ML | El elenco completo.
Maribel Salomón
09 de julio de 2026

La película panameña “Señales”, dirigida y producida por José Luis Rodríguez, llegará a las salas de cine el próximo 27 de agosto, con una historia que busca abrir la conversación sobre las señales de alerta que preceden a un femicidio y promover la prevención de la violencia contra las mujeres.

Rodríguez explicó que el proyecto nació de una inquietud personal, motivada por el aumento de los casos de violencia de género que diariamente ocupan titulares en medios de comunicación y redes sociales.

El cineasta destacó que la producción fue filmada completamente en Panamá, utilizando diversas locaciones como el Instituto Técnico Superior (ITSE), Panamá Pacífico, El Cangrejo y Vía Argentina, entre otros puntos del istmo.

La protagonista Katia Semacaritt interpreta a Lorena, una mujer cuya historia está inspirada en hechos de la vida real. Para la actriz, el personaje representó uno de los mayores retos de su carrera y también un proceso personal.

Semacaritt también resaltó que las personas se llevarán una gran reflexión sobre las señales de alerta que muchas veces son ignoradas dentro de una relación.

Por su parte, el cantautor y actor Julio Chamorro, le da vida a Carlos, un personaje que refleja cómo un agresor puede ocultar sus conductas violentas detrás de una imagen amable.

Chamorro también confesó que “fue un reto artístico, físico y emocional. Me ayudó a sanar y hacer catarsis al recordar todo el maltrato que viví en la infancia”.

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Busca crear giras en todo el país

ml | Más allá de su estreno en cines, Rodríguez adelantó que uno de sus principales objetivos es llevar Señales a comunidades de todo el país mediante cineforos y proyecciones junto con las alcaldías y especialistas que promuevan el diálogo sobre la prevención de la violencia. Además, reveló que ya trabajan con dos distribuidoras internacionales para que la película llegue al cine, televisión y plataformas digitales fuera de nuestras fronteras.

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