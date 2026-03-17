Se abre concurso para beca de cine en la India

Un panameño o panameña será beneficiado con una beca de tres meses en la Asian Academy of Film & Television (AAFT).

Esta iniciativa, gestionada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cine (DICINE), en conjunto con la Embajada de Panamá en la India y la Cámara Internacional de Medios e Industria de Entretenimiento de la India, brinda una oportunidad única a talentos panameños en las áreas de cine y televisión.

La beca cubre: la matrícula del programa, el alojamiento en una residencia estudiantil, alimentación durante la estancia y el traslado a la India.

Los aspirantes deben ser ciudadanos panameños mayores de 20 años, poseer dominio del idioma inglés y contar con experiencia en cine, televisión o medios audiovisuales. Entre los documentos debe enviar una carta de motivación (máximo una página) explicando por qué desea participar y cómo esta formación aportará a su desarrollo profesional.

Deberá anexar a los documentos una hoja de vida o perfil profesional, un portafolio que muestre experiencia en cine, fotografía o similares. Carta compromiso de participar durante los tres meses del programa.

Los interesados tienen hasta el 27 de marzo para enviar la documentación con los requisitos completos al correo: [email protected].