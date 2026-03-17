Expectativa por proyecto de reforma educativa

La diputada y secretaria de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, Graciela Hernández, informó que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación todavía no ha llegado al Órgano Legislativo.

“Aún el Ejecutivo no ha presentado el proyecto en la Asamblea Nacional”, expresó.

El profesor Alberto Díaz, dirigente de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (ASOMOGRERP), indicó que, “estamos esperando el proyecto borrador del Meduca”. Por su parte, Fernando Ábrego, secretario de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), dijo que desconocen lo que discute el Ministerio de Educación, y que están participando de las reuniones de la Comisión de Educación.

Al respecto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, en declaraciones pasadas, indicó que se está trabajando en coordinación. “Se trata de un trabajo conjunto que permitirá dotar al sistema educativo de un marco legal, en beneficio de los estudiantes, en que destaca una colaboración armónica entre las partes”, declaró Molinar.