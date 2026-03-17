Cría de búfalos en Panamá supera las 11 mil cabezas

La producción de búfalos en Panamá supera las 11,539 cabezas, una cifra que, según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y productores refleja el crecimiento sostenido de esta actividad, impulsada por su potencial en la elaboración de leche y cortes de carne para el consumo.

Pamela Polanco, secretaria de la Asociación Nacional de Bufaleros de Panamá (ANABUPA), indicó que “en el país existen más de 50 personas dedicadas a la crianza de estos animales”. Además, explicó que “la carne de búfalo es utilizada para consumo en el país, aunque en muchas ocasiones se comercializa como carne de res”.

En tanto, Máximo Rojas, productor de búfalo en la provincia de Los Santos, señaló que “a nivel nacional hay más de 25 fincas de búfalo, entre las provincias de Bocas del Toro, Darién, Colón, Coclé, Los Santos y Panamá Oeste”.

Rojas agregó que “el mayor comerciante de la carne de este mamífero es la cadena Pretelt Gourmet Meat”. Añadió que “el valor de su carne puede estar entre B/.3.50 y B/.20.00 por libra, incluso en restaurantes a precios más elevados. Pero todo va a depender de la zona donde se comercializa”.

El productor comentó que “la carne de búfalo es nutritiva, ya que es baja en grasa, menos del 1% en algunos cortes, rica en proteínas, alrededor de 20 g por 100 g de carne, y es una buena fuente de hierro, zinc y vitamina B. Comparada con la carne de res, tiene menos colesterol y calorías”.

Mientras que el productor Francisco Medina, reveló que “en las subastas el búfalo está casi al mismo precio que el ganado, lo que lo hace más atractivo”. Además, “de este mamífero no solo proviene la carne, sino también leche”. “En Bocas del Toro hay lechería de búfalo, una alternativa nutritiva, destacada por su mayor contenido de calcio, proteínas, grasas saludables y vitaminas A y E”.

Por su parte, la ingeniera Lisseth López, coordinadora de ganadería en Panamá Oeste del MIDA, detalló que “en el caso de Panamá Oeste se tienen registradas 8 fincas bufalinas, dedicadas a la cría, ceba y leche”. López concluyó que “existe una población de 200 búfalos, la cual va en ascenso en la provincia. Sin embargo, su carne aún no está reconocida como tal; por el momento se comercializa como carne de res”.

El MIDA aseguró que “la carne de búfalo no cuenta actualmente con normas sanitarias específicas de COPANIT para su procesamiento, por lo que su consumo se da principalmente de forma artesanal en las zonas donde se produce”.