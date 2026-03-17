Reformas electorales: ¿avance o retroceso para la democracia?

El proyecto de reformas electorales llegará a la Asamblea Nacional (AN) con varios temas polémicos que deberán ser debatidos por los diputados. Entre los puntos que generaron mayor discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) están: la renuncia tácita por apoyar candidatos independientes, la elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el subsidio electoral.

Para la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, las reformas electorales terminaron siendo “un retroceso”. “Puedes votar por 7 diputados de partido, pero solo 1 de libre postulación (ejemplo de San Miguelito), si firmas para que un independiente pueda correr, te sacan de tu partido. Ambas cosas ya han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema por afectar derechos políticos. Y mientras tanto... Aumentan el subsidio electoral en más de $50 millones”, expresó.

Respecto al tema del subsidio, el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ricardo Torres, dijo que “en la mesa de reformas se abstuvieron de votar, para que sea una discusión más amplia en el pleno Legislativo. No nos oponemos a una disminución”.

En tanto, Alaín Cedeño, del partido Realizando Metas (RM), dijo que “tenemos que evaluar bien el tema de los recursos. En principio pensaría que se quede como está, para así garantizar el fallo de Corte”.

El partido Panameñista propuso en la CNRE, una disminución del porcentaje del subsidio del 1% (actual) a 0.75%, sin embargo, la propuesta solo obtuvo cuatro votos a favor (MOCA, panameñismo, Libre Postulación y el sector de los trabajadores) por lo que no prosperó.

Por último, el magistrado del Tribunal Electoral (TE) Luis Guerra manifestó que “el proyecto final de lo que se aprobó en la comisión lo envía el TE, y si hay cuestiones que son en contra de la Ley y de la Constitución, el Tribunal lo va a enderezar”. El jueves pasado culminaron las reuniones, ahora el TE prepara el proyecto que deberá ser remitido a la Asamblea Nacional para su discusión.