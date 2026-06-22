$!“Salmones Rosas” arrasa en India y alista su estreno local

Con un arrollador botín de 10 premios en el Rani Durgavati International Film Festival de India, el largometraje panameño “Salmones Rosas” consolida un deslumbrante e histórico recorrido por los festivales de cine más importantes del mundo.

El director Oscar Faarup detalló que esta producción de Ópera Films, que narra la historia de un pintor célebre atrapado entre la gloria perdida y oscuros secretos familiares, ya se había coronado como mejor película en Viena y mejor fotografía en el Festival Ícaro de Guatemala.

“Yo realmente agarré el mando de esta película y realicé todos los siguientes trabajos en la cual gané el premio a Mejor Guión, Mejor Diálogo, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Director”, explicó el cineasta tras el triunfo en tierras asiáticas, donde también se consagró a los actores Aurora Van Hoorde, Julia Dorto, Juan Raúl Díaz y al sonidista Mario Spinali.

La cinta, que acumula nominaciones en Estados Unidos, Perú, Colombia y Argentina, compite actualmente por el galardón principal en un festival de España que anunciará a sus ganadores a finales de este mes de junio.