Minsa supera las 150 mil dosis aplicadas contra el sarampión en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Pública, informó que se han aplicado durante el 2026 más de 150 mil dosis de vacuna contra el sarampión en todo el territorio nacional, como parte de las estrategias dirigidas a proteger a la población y mantener al país libre de transmisión autóctona de esta enfermedad.

La directora general de Salud Pública, Dra. Yelkys Gill, destacó que el incremento en la cobertura de vacunación a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) responde al compromiso de la población con la prevención y al fortalecimiento de las jornadas de inmunización desarrolladas por el Minsa en todas las regiones de salud.

La funcionaria señaló que Panamá continúa libre de sarampión autóctono y que los casos detectados durante este año han correspondido a casos importados, los cuales fueron identificados y manejados oportunamente por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

“Invitamos a toda la población a revisar su tarjeta de vacunación y acudir a la instalación de salud más cercana para completar su esquema. Las vacunas son seguras, gratuitas y constituyen la principal herramienta para prevenir enfermedades transmisibles”, indicó Gill.

Explicó que el esquema nacional de vacunación protege contra diversas enfermedades, entre ellas sarampión, influenza, neumococo y virus sincitial respiratorio, contribuyendo a reducir complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

Como parte de las acciones preventivas, el Minsa mantiene activa la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada al país ante el retorno de viajeros procedentes del extranjero, permitiendo la detección temprana de personas con síntomas compatibles con enfermedades transmisibles.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, Gill informó que el país continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control contra la malaria, mediante la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, diagnóstico oportuno y el trabajo conjunto con las comunidades.

“En malaria hemos logrado mantener una tendencia hacia la disminución gracias al esfuerzo de los equipos regionales de salud, que continúan realizando intervenciones, seguimiento de casos y acciones de prevención en las áreas de mayor riesgo”, señaló la directora general de Salud Pública.

De acuerdo con los reportes correspondientes a la semana epidemiológica N.° 22, los casos de dengue registran una reducción cercana al 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la malaria mantiene una tendencia a la baja.