Un camión cisterna se incendia en la carretera Interamericana a la altura de Viguí

Un camión cisterna fue consumido por las llamas la mañana de este domingo, 21 de junio, en la carretera Interamericana, a la altura del corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, confirmaron de los Bomberos de Panamá.

Según informes preliminares, el incidente generó alarma entre conductores y residentes del área, quienes observaron una densa columna de humo que era visible desde varios puntos cercanos a la vía principal.

De acuerdo con los camisas rojas, se desconoce el estado de los heridos; por el momento se encuentran en el lugar controlando la situación. Piden a las personas conducir con calma en esta área y ceder el paso a las ambulancias.