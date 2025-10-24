Regraban un tema clásico del típico

La banda de rock Os Almirantes se ha unido al legendario “Escorpión de Paritilla”, el maestro del folclore Osvaldo Ayala, para crear una nueva versión de su clásico “Si tú me quisieras”.

El proyecto también suma la participación del artista urbano Robinho, consolidando una triple alianza que promete ser un hito en la música nacional. La mezcla es tan audaz como su alineación, combinando la potencia y el rock característico de Os Almirantes con el inconfundible sonido típico de la música de acordeón de Ayala.

La colaboración busca romper los esquemas tradicionales al entrelazar tres géneros: rock, típico y urbano, demostrando que la música panameña tiene la versatilidad y la riqueza para crear proyectos que trascienden las fronteras generacionales.

El objetivo es inyectar energía, tradición y “vibra nacional” en un tema que ya es parte de la memoria colectiva del país, atrayendo tanto a los seguidores del rock pesado como a los amantes de la música folclórica y las nuevas tendencias urbanas.