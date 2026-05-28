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jueves, 28 mayo 2026
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Organizan el festival ‘Picadera Latina Vol.1’
Los organizadores explicaron que la propuesta culinaria se completará con una variada carta de cocteles de autor
Magnific | Una picada con diferentes tipos de carne.
Zulema Emanuel
28 de mayo de 2026
Tags:
festival
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