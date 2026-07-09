$!Ciberataques prueban la seguridad digital del Estado

Los intentos de ciberataques contra las plataformas del Estado son una realidad constante, según expertos y autoridades, quienes coinciden en que la tecnología debe ir acompañada de una gestión adecuada y personal capacitado para reducir los riesgos.

El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, aseguró que “prácticamente todos los días recibimos intentos”, al explicar que cada caso es analizado para determinar si existe alguna violación de datos y activar los protocolos correspondientes.

Fábrega destacó que la nube gubernamental alberga “un poco más de 700 aplicaciones del gobierno” y sostuvo que estas cuentan con altos controles de ciberseguridad. “No hemos tenido incidentes en las aplicaciones de la nube gubernamental”, señaló.

Sin embargo, el desarrollador de software Rogelio Alvarado advirtió que trasladar los centros de datos a una nube estatal no garantiza por sí solo una mayor seguridad. A su juicio, si se repiten errores como utilizar “servers con versión vieja, licencias no pagadas, protección obsoleta y equipos descontinuados, estamos solamente aplazando la fecha de ataque”. Alvarado añadió que el principal desafío es mantener los servicios “funcionando, protegidos, actualizados, con personal capacitado”, además de asegurar una gestión competente.

Por su parte, el tecnólogo Alex Neuman sostuvo que uno de los mayores retos es “la falta de educación de funcionarios y de público en general en tema de ciberseguridad”, así como la escasa capacitación del personal de TI en varias instituciones. También consideró prioritario destinar recursos a formación y fortalecimiento de procesos, antes que adquirir herramientas tecnológicas sin una estrategia de largo plazo.