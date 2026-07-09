$!Una veintena de nuevas iniciativas llegan a la AN

Al menos 20 propuestas legislativas han sido presentadas ante la Asamblea Nacional durante el inicio del nuevo periodo de sesiones, abordando temas como anticorrupción, salud, derechos laborales, protección al consumidor y deporte.

Entre las iniciativas destacan proyectos para declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública, establecer el derecho a la desconexión digital laboral, crear mecanismos para mejorar la entrega de medicamentos y la atención de pacientes en la Caja de Seguro Social, regular los activos digitales en materia sucesoria y eliminar la denominada “prueba idónea” en las investigaciones contra diputados.

La agenda también incluye propuestas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, proteger laboralmente a personas con enfermedades crónicas, sancionar el amaño de competencias deportivas, convocar a un plebiscito sobre la reactivación minera en Donoso y fortalecer los derechos de los consumidores.

Los proyectos han llegado al hemiciclo por parte de diputados de distintas bancadas y ahora serán evaluados por las comisiones legislativas correspondientes.