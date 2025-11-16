Cultura

Miles asisten al primer festival familiar I Star Fest

Miles asisten al primer festival familiar I Star Fest
Redacción Web
16 de noviembre de 2025

El Mirador del Pacífico, de la Cinta Costera, es el epicentro en el que se han congregado miles de personas para participar del primer festival familiar I Star Fest.

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá, tiene entre la lista de artistas a Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz y Chiqui Dubs, quienes se encargarán de animar a los presentes.

Además, se presentará el artista puertorriqueño “De La Ghetto”, quien pondrá a vibrar el escenario, bailar y cantar al público, con lo mejor de su repertorio.

Este primer Festival Familiar I Star Fest significa un impacto económico importante para los microempresarios, el turismo y la cultura. “Vamos a hacer de la ciudad de Panamá un centro importante para la organización de megaeventos, y que se constituya en un destino obligatorio a nivel mundial como centro cultural y turístico que promueve el desarrollo económico a través del festival”, manifestó el alcalde Mayer Mizrachi.

Tags:
festival
|
concierto
|
Cinta Costera
|
Mayer Mizrachi
|
I STAR PTY
|
Panamá
|