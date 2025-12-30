Cultura

Luces, tablas y arte

El teatro trae opciones accesibles y variadas que promueven el arte escénico y el disfrute familiar de cara al año 2026

Pop Art
Borrón y cuenta vieja
Push Button 2
El Confesionario: Amistades Tóxicas
La historia de una influencer frustrada 2
Maribel Salomón
30 de diciembre de 2025

El teatro en Panamá ya mostró algunas de sus ofertas y propuestas de entretenimiento para el 2026, pensadas para públicos diversos, desde los más pequeños del hogar hasta quienes disfrutan de las historias cargadas de fantasía y comedia.

Una de las opciones destacadas para el público infantil es el espectáculo de Pop Art, una puesta en escena llena de música, coreografías y mensajes positivos que muestra el talento de las niñas en la danza contemporánea de Estudio Mabell. Esta obra combina baile, vestuario y una historia dinámica que invita a los niños y niñas a disfrutar del cierre del curso de teatro.

Por otro lado, el calendario teatral también incluye producciones como: ‘Borrón y cuenta vieja’, ‘Push Button 2’, ‘El confesionario: Amistades Tóxicas’ y ‘La historia de una influencer frustrada’.

