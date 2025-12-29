$!Economistas: Desempleo superará el 10.4% este año

Economistas aseguran que la tasa de desempleo en Panamá podría superar el 10.4% este año, la cifra más alta de los últimos años, excluyendo el periodo de pandemia (2020-2021). Explicaron que las últimas cifras oficiales corresponden a octubre de 2024, en ese momento la tasa se ubicó en 9.5%, unas 202,609 personas se mantenían desocupadas y el empleo informal representó el 49.3% de los ocupados.

El consultor empresarial, René Quevedo, afirmó que “en los últimos dos años (2023-2025) perdimos 80% de nuestras exportaciones y unos 70 mil empleos (54 mil de la mina y otros 15 mil de Chiquita), lo que nos tiene hoy en un desempleo de alrededor del 10.4% (estimado), el cual, con la excepción de los años de pandemia y post pandemia (2020, 2021), es el nivel más alto en los últimos 5 años”.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, expresó que el desempleo registra “una situación crítica para 2025. Las cifras no están publicadas pero observando el comportamiento de la economía podemos destacar que ha habido un aumento dadas las condiciones económicas. Nuestro cálculos nos indican que estamos por arriba del 10% y al 50% del empleo informal”.

Patricio Mosquera, economista, dijo que “se observan señales de presión al alza. Los ajustes recientes en bananeras y el menor dinamismo en construcción, dos sectores intensivos en mano de obra, podrían empujar el indicador hacia arriba”.

Agregó que “si esa tendencia se mantiene, cuando se publique el dato de 2025 no sería raro ver un registro cercano a 10% o superior, aunque habrá que confirmarlo con la cifra oficial una vez se tenga disponible”.

El economista, Luis Morán, señaló que “cerramos el año con una tasa promedio cercana a los dos dígitos y es preocupante. Es el promedio más alto , incluso que países vecinos. Debe ser prioridad en este nuevo año cuidar y promover inversiones del tejido productivo (sector privado) y el empleo formal”.

Raúl Moreira, economista, “se deben fortalecer los esfuerzos para la generación de empleos en PYMES, industrias y agro que son los sectores junto con el comercio que generan más empleos”.