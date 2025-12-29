Nacionales

Desperfectos eléctricos y velas, principales causas de incendios

Solo el viernes de la semana pasada se dio un siniestro de masa vegetal que afectó 10 hectáreas en Tierras Altas, Chiriquí, donde los Bomberos debieron trabajar por más de siete horas

ML | Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de panamá, atiende un incendio estructural.
ML | PH Alsacia Towers.
Thaylin Jiménez
29 de diciembre de 2025

Hasta la fecha, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha atendido 4,203 incendios a nivel nacional, una cifra que subraya la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, expresó el capitán Andrés Espinoza, Jefe Regional de Control de Radio de los bomberos.

Del total de incendios, 2,078 han sido de masa vegetal; 1,068 de basura y vertederos; 594 estructurales y 463 de vehículos, detalló Espinoza. Sobre las causas de los siniestros, el capitán indicó que “en su mayoría los incendios estructurales se han dado por desperfectos eléctricos, descuido por velas encendidas y explosiones de gas”.

En tanto, en la parte vehicular, “la gran mayoría ha sido por alteración de lo que son las luces, se da sobrecarga, y también el mantenimiento de la parte eléctrica del vehículo por conexiones inadecuadas”.

Investigación de causas

El caso más reciente de incendio en vehículo se reportó el pasado viernes, 26 de diciembre, en el sótano del PH Vivendi, en el área de Plaza Edison, corregimiento de Betania. En este caso se vieron involucrados cuatro vehículos y 10 personas fueron evaluadas por inhalación de humo; una fue trasladada por caída durante la evacuación. Finalizadas las acciones, la escena fue entregada a los investigadores de incendios para el peritaje correspondiente, informaron de los Bomberos.

Para el 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta lanzó la campaña “No al fuego: sí a la vida”, para prevención de incendios forestales.

7,000
hectáreas afectadas en 2025 por incendio de masa vegetal.
Víctimas en siniestros estructurales

ml | En febrero y octubre de este año se dieron dos siniestros que cobraron cuatro víctimas fatales. En el primero, un hombre de 80 años y su nieto de 16, quedaron atrapados en un incendio dentro de su residencia en Betania. En tanto, el 16 de octubre, tras un estallido en el PH Alsacia Towers, varias personas resultaron damnificadas y dos de una familia fallecieron en el hospital. Se trató de la doctora Ámbar Guelfi de Obaldía y su madre.

Tags:
Sinaproc
|
Bomberos
|
incendios
|
explosión de apartamentos
|
incendios de masa vegetal
|
Panamá
|