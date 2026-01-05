Las ferias y festivales que no te puedes perder este verano

El verano panameño arranca con una cartelera cultural de primer nivel. La ruta comienza en las tierras altas con la Feria de las Flores y del Café en Boquete. Casi en simultáneo, la capital se viste de gala con el Panama Jazz Festival (15-17 de enero), una cita obligatoria para los amantes de la buena música.

La tradición se traslada a Las Tablas el 17 de enero con el Desfile de las Mil Polleras. Para cerrar el mes con broche de oro, el Festival Voces por nuestra región de CAF (27 de enero) unirá cultura y desarrollo, mientras que el Panama Crossroads (29-31 de enero) encenderá Amador con el ritmo de Residente y Orishas.