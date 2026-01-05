Cultura

Las ferias y festivales que no te puedes perder este verano

Ferias, encuentros al aire libre, conciertos y desfiles que fusionan música y tradición marcarán la agenda del mes, donde la riqueza cultural se toma cada rincón del país

Desfile de las Mil Polleras | El próximo 17 de enero la ciudad de Las Tablas se engalanará con el majestuoso desfile que resalta nuestro traje típico nacional. Hay más de 80 delegaciones inscritas.
Panama Jazz Festival | Del 15 al 17 de enero será la edición #23 de este evento dedicado a Gladstone “Bat” Gordon, en Ciudad del Saber.
Panama Crossroads | Del 29 al 31 de enero, en Amador, se desarrollará este festival cultural encabezado por el rapero Residente.
Feria de las Flores y el Café | Boquete se llena de color, cultura y fiesta con su tradicional feria del 7 al 18 de enero.
Foro Económico CAF | Inaugurará su agenda el 27 de enero con el Festival “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”, en el Centro de Convenciones de Panamá.
Zulema Emanuel
05 de enero de 2026

El verano panameño arranca con una cartelera cultural de primer nivel. La ruta comienza en las tierras altas con la Feria de las Flores y del Café en Boquete. Casi en simultáneo, la capital se viste de gala con el Panama Jazz Festival (15-17 de enero), una cita obligatoria para los amantes de la buena música.

La tradición se traslada a Las Tablas el 17 de enero con el Desfile de las Mil Polleras. Para cerrar el mes con broche de oro, el Festival Voces por nuestra región de CAF (27 de enero) unirá cultura y desarrollo, mientras que el Panama Crossroads (29-31 de enero) encenderá Amador con el ritmo de Residente y Orishas.

