Fe, historia y devoción por el ‘Cristo Negro’

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Las festividades culminarán este 21 de octubre con la Solemnidad de Jesús Nazareno, que incluirá una procesión solemne seguida de la Eucaristía a las 5:00 p.m., la Parroquia San Juan Bosco de Pedregal tendrá la misa por el párroco P. Euclides Rivera a las 6:30 p.m. El punto culminante de la Parroquia San Miguel Arcángel en Calidonia inicia a las 8:30 a.m., con el Santo Rosario, seguido de la Eucaristía a las 9:00 a.m., y en la tarde, Santo Rosario a las 4:30 p.m., y misa solemne a las 5:00 p.m., que concluirá con la tradicional procesión con la venerada imagen del Nazareno por las calles del corregimiento.