$!El pavo y el jamón, tradición en diciembre

La mesa de fin de año de muchas familias panameñas suele reunir sabores que, aunque no nacieron todos en el país, hoy forman parte de las celebraciones. El pavo y el jamón encabezan muchas cenas, mientras que platos de origen venezolano como la hallaca y el pan de jamón se han ido incorporando a las fiestas

Según explicó la chef Fanny Romero, “el pavo tiene raíces americanas y desde la época colonial fue adoptado en Europa como un alimento reservado para grandes celebraciones, debido a su tamaño y simbolismo de abundancia”. Mientras, Romero dijo que el jamón proviene de una tradición europea ligada al cerdo y a las técnicas de curado desarrolladas para conservar alimentos en el invierno.

La chef Paola Meneses, quien también es barista y profesora de gastronomía, señaló que durante los siglos XIX y XXI la industrialización y la publicidad ayudaron a fijar el jamón y el pavo como protagonistas de la mesa navideña en gran parte de América Latina. En Panamá, estos alimentos se integraron al menú festivo sin desplazar la comida criolla, conviviendo con recetas heredadas de generación en generación.

En cuanto a la hallaca y el pan de jamón, el chef y docente Gabriel Grimaldo destacó que su presencia en las fiestas panameñas responde al intercambio cultural generado por la migración venezolana.

Desde una visión práctica, la chef y autora Delyanne Arjona añadió que el jamón también se mantiene más vigente que el pavo porque es una opción accesible, rápida de preparar y que no requiere horno, lo que facilita su presencia en muchos hogares durante las fiestas.