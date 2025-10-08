El Festival del Toro Guapo vuelve al pueblo antonero

Este año, en su versión 54 y bajo el lema “Rescatando tradiciones y costumbres”, se da inicio al Festival del Toro Guapo de Antón del 15 al 20 de octubre. Esta celebración, que honra la memoria colectiva y el papel activo de la comunidad en su conservación, espera recibir cerca de 150 mil visitantes.

Durante el anuncio, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el valor y potencial de esta fiesta, tomando en cuenta que “desde su fundación en 1964, el Festival del Toro Guapo ha sido un espacio para rescatar y proyectar las tradiciones del campesino antonero”.

Este festival genera un impacto económico significativo para el distrito y fortalece el desarrollo local a través de la gastronomía, la artesanía y el turismo cultural. En la programación para los días de celebración se contempla una exposición de polleras antoneras, tamboritos, confección del Toro Guapo y tambores antoneros, exhibición y venta de artesanías de consumo, paseo de reinas y princesas, pelea de toros guapos, entre otras atracciones.