$!Cena navideña y económica

Adquirir la comida de Navidad o Año Nuevo puede ser un reto para algunos presupuestos esta temporada, por lo que experimentados cocineros nos brindan algunas sugerencias de manjares deliciosos con los que podemos reemplazar los platillos tradicionales para esta fecha.

El chef Felipe Chong propone que en el caso de las proteínas, que se llevan gran parte del dinero destinado para la cena de Nochevieja, podamos decidirnos “en lugar de jamón, cuyo costo puede superar los B/. 25.00 la pieza, por unas buenas costillas o chuletas ahumadas con salsa de frutas y canela; cambiar el pavo, por un pollo asado con mantequilla de finas hierbas y relleno de bacón y papas, que pueden ser apetecibles para toda la familia”.

Otra opción en proteínas es el pavipollo, una alternativa económica pues su precio puede oscilar desde B/.1.81 la libra (3.99 por kilogramos en los supermercados, y sirve para sustituir el pavo, cuyo costo por libra supera los B/. 2.50.

El pavipollo debe su mayor tamaño a que se deja vivir al ave por más tiempo para incrementar sus dimensiones, por lo que puede ser compartido entre un número mayor de personas. Para suplir el dulce de fruta, “pueden ser unos cupcakes de vainilla, con un toquecito de almíbar y ron; y en el caso del ron ponche, un tinto de verano (preparado con vino y soda) resuelve bastante bien”, agrega.

En este último caso, la chef Elena Hernández ofrece otro tipo de viandas, por ejemplo, un pan de guineo (banana bread) con chicha de saril.

“El tamal no hay forma de sustituirlo, pero si no consigue o no le alcanza puede optar por bollos o un pastel de zapallo”.

También se puede preparar tamal de olla con un buen guiso. En el caso de la ensalada de papa, ya sea blanca o de feria, Chong plantea reemplazarla por coditos con manzana y apio y, para reducir los costos de los plátanos en tentación, “en lugar de azúcar, puedes agregarle raspadura y anís estrellado”.