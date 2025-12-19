Panamá confirma tres casos de la variante K de la Influenza

En Panamá, se han notificado tres casos de Influenza A (H3N2), variante K, informaron del Ministerio de Salud (Minsa), tras análisis realizados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Este viernes, a través de un comunicado, explicaron que “durante la semana epidemiológica 51, el ICGES secuenció 10O muestras de Influenza A (H3N2) recibidas en los meses de noviembre y diciembre. De estas, tres (3) resultaron positivas para la variante K”,

“Una de las muestras, recibida en el mes de noviembre, corresponde a una paciente femenina de 23 años, residente en el corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá, quien fue hospitalizada en el Hospital Santo Tomás el 12 de noviembre de 2025 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La paciente inició síntomas el ll de noviembre de 2025, presentando tos, rinorrea y dificultad respiratoria, con exacerbación severa de asma e infección de las vías respiratorias superiores. No reportó antecedentes de vacunación ni de viaje”, explicaron del Minsa.

Agregaron que, “las otras dos (2) muestras, recibidas en el mes de diciembre, corresponden a los siguientes casos: Uno corresponde a una paciente femenina de 40 años, atendida en el Policentro de Parque Lefevre por infección respiratoria leve (síndrome gripal). La fecha de inicio de síntomas fue el 30 de noviembre de 2025, con fiebre, tos, dolor de garganta y rinorrea. Reside en el corregimiento de arque Lefevre, distrito de Panamá, y no reportó antecedentes de vacunación ni de viaje”.

El otro caso corresponde a un paciente masculino de un (1) año de edad, hospitalizado en el Hospital del Niño el 8 de diciembre de 2025 en la sala de cuidados respiratorios. Inició síntomas el 1 de diciembre de 2025, presentando fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea y dificultad respiratoria. Reside en los corregimientos de Burunga y Veracruz, distrito de Arraiján. No presenta antecedentes de vacunación ni de viaje.

Los casos del Policentro de Parque Lefevre y del Hospital del Niño forman parte de la vigilancia centinela de virus respiratorios.

A la fecha, todos los casos reportados han sido dados de alta, informaron del Minsa.