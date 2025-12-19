Lluvias provocan tranque en la capital

La fuerte lluvia de la tarde de este viernes, 19 de diciembre, ha causado caos vehicular en distintas vías concurridas del país. Calles anegadas y el manejo desordenado han dejado más tráfico de lo habitual.

Los reportes en redes sociales, indican que el tranque se registra en sectores como la vía Fernández de Córdoba, Vía España, Avenida Samuel Lewis, avenida Dr. Belisario Porras, Cinta Costera hacia Paitilla, entre otras. También se reportan colisiones leves.

Los conductores indican que no ven policías de tránsito dirigiendo el tráfico para agilizar la circulación de los vehículos.