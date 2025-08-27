$!Boom del manga llega a librerías del país

El universo del manga, con sus icónicas historias y personajes, está más vivo que nunca en Panamá. Alexander Romero, de Gran Morrison, revela que el interés por este formato de lectura ha crecido exponencialmente, atrayendo tanto a coleccionistas experimentados como a nuevos lectores.

Las publicaciones, que a menudo debutan en revistas como la famosa Shūkan Shōnen Jump, ahora inundan las librerías con títulos que se han convertido en verdaderos fenómenos mundiales.

Romero explica que las tendencias son cíclicas. Mientras que hace una década los “tres grandes” eran series como Dragon Ball, Naruto y Bleach, hoy la lista se renueva constantemente. Entre los más populares y recientes destacan Demon Slayer (o Kimetsu no Yaiba), cuya publicación ya ha terminado, y otros éxitos en ascenso como Spy x Family, Sakamoto Days y Mashle. Sin embargo, hay un clásico que se mantiene firme en la cima: One Piece, una saga que lleva más de 25 años cautivando a sus seguidores.

Destacó que hay un aumento en la demanda de esta literatura en la región. Para atender a este público creciente, Gran Morrison ha ampliado su espacio y diversificado su oferta. Además de las ediciones en español, ahora están explorando el mercado de los mangas en inglés para satisfacer a un público más amplio. La demanda es tan alta que colecciones completas como Death Note, compuesta por 12 volúmenes y un tomo extra, se agotan rápidamente, demostrando la fidelidad y el entusiasmo de los lectores panameños por el formato físico.

Romero aclara que, aunque muchas historias están dirigidas a un público adulto, siempre buscan ofrecer alternativas para los más jóvenes. Incluso han introducido colecciones más económicas para que los niños puedan iniciarse en este fascinante mundo sin que sea un gasto excesivo.