Banda de Volcán a concurso histórico

La música estudiantil panameña sumará un capítulo memorable en su trayectoria internacional gracias a la invitación recibida por la Banda del Colegio Secundario de Volcán, en Tierras Altas de Chiriquí, que en noviembre de 2026 representará a Panamá en el Concurso de Bandas de Costa Rica, convirtiéndose en la única agrupación extranjera seleccionada para este encuentro histórico.

La noticia fue dada a conocer por el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien durante la reciente visita de la Benemérita Banda Nacional de Costa Rica al plantel chiricano, como parte de su gira cultural “Añil, Blanco y Rojo”.

En medio del concierto ofrecido en el colegio, el ministro consideró como un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los jóvenes músicos y sus instructores fue el ministro Rodríguez.

La Banda del Colegio de Volcán tendrá la oportunidad de compartir escenario con agrupaciones costarricenses de larga trayectoria, al ser la única banda extranjera en participar.

El evento pondrá en evidencia la dedicación de generaciones enteras que se encuentran en la música.