Alvis De La Rosa, el sonido de una nueva generación

El tipiquero chorrerano Alvis De La Rosa inició su camino musical desde muy niño, inspirado por los bailes que escuchaba cerca de su casa y por grandes del género como Nenito Vargas y Alfredo Escudero.

Con apenas 10 años soñaba con un acordeón propio, pero las limitaciones económicas retrasaron su inicio y el primero que pudo adquirir llegó a los 12 años, aunque deteriorado, fue suficiente para despertar su pasión que lo acompañaría hasta hoy.

Sus primeros pasos se dieron con el apoyo de Gilberto Amaya y Luis Carlos Osorio. “En varias ocasiones fui amparado por el tipiquero Herminio Rojas, quien me abrió espacio en su conjunto”, destacó.

Un momento clave en su carrera llegó en 2014, cuando apenas con 14 años decidió formalizar su agrupación ‘Inspiración Montañera’.

Para De La Rosa, mantenerse vigente ha sido uno de sus mayores retos. Ha vivido eventos fallidos, deudas, la pandemia y momentos en los que pensó que la música se le ponía cuesta arriba. Sin embargo, afirmó que su motor ha sido siempre la perseverancia.

De cara al futuro, su visión es clara: seguir trabajando sin descanso, posicionarse con buena música y apoyar a las nuevas generaciones que como él luchan por abrirse paso en este género musical.