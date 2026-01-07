¡Se salió de control!

Lo que está pasando en la red social X es indignante e inaceptable, y demuestra hasta qué punto pueden llegar las personas sin escrúpulos. Ahora existe la tendencia de solicitarle a Grok, el asistente de inteligencia artificial de esta plataforma, que cambie la ropa y el escenario en fotografías de mujeres y niñas.

Debido a esto, hay una proliferación de imágenes falsas donde aparecen mujeres en bikini y en poses que jamás han realizado. Esto es sumamente peligroso, ya que daña la reputación de las víctimas y es una clara muestra de los riesgos de utilizar de forma malintencionada la tecnología.