La basura nos puede superar

La basura es un problema que nos aqueja desde siempre. Se podría decir que el 75% es por una falta de conciencia, de organización y disposición de los desechos; nos falta educación y no, no vivimos los tiempos de antes, tenemos que aprender a reciclar, separar los desechos orgánicos de los metales, vidrios, papeles o plásticos para luego botarlos, pero antes de esto hay que trabajar para que la gente deje de tirar basura en los ríos, como colchones, refrigeradores, estufas; ni hablar de los que no pagan y dejan sus bolsas en cualquier lote.