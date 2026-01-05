Al pie del cañón

La basura nos puede superar

Lineth Rodríguez
05 de enero de 2026

La basura es un problema que nos aqueja desde siempre. Se podría decir que el 75% es por una falta de conciencia, de organización y disposición de los desechos; nos falta educación y no, no vivimos los tiempos de antes, tenemos que aprender a reciclar, separar los desechos orgánicos de los metales, vidrios, papeles o plásticos para luego botarlos, pero antes de esto hay que trabajar para que la gente deje de tirar basura en los ríos, como colchones, refrigeradores, estufas; ni hablar de los que no pagan y dejan sus bolsas en cualquier lote.

