¿Hasta cuándo con las estafas?

Las estafas hoy en día se reinventan y son la manera en que cada día más panameños pierden dinero, todos impulsados por el sueño de que se convertirán en millonarios de la noche a la mañana.

Hace días leí cómo un joven pedía dinero prestado porque había caído en una red de este tipo, lo peor, debía pedir un préstamo para solventar la situación.

Señores, dejen de caer en esos negocios en los que aportan 200 dólares y les devuelven miles, no intento disuadir de emprender en un negocio, pero antes de hacerlo ilústrese y dude.