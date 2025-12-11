El pueblo está cansado de la impunidad

La corrupción no siempre se oculta, a veces se exhibe con descaro. Expedientes que duermen en los tribunales, investigaciones que se diluyen con el paso del tiempo y responsables que jamás enfrentan una condena real han convertido la impunidad en una peligrosa costumbre. No se trata solo de casos aislados, sino de un patrón que erosiona la confianza ciudadana y debilita las bases mismas del Estado de derecho.

Creo que ya la sociedad en general está cansada de la impunidad es momento de que pague, quien tenga que pagar.