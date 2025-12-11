Marcaje, cosquilleo y paquetazo, formas de hurto y robo durante las fiestas navideñas

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los hurtos y robos aumentan debido al movimiento comercial, propio de la época, y la gran cantidad de personas que salen a la calle con dinero, explicó el subcomisionado Jorge Villarreal, de la Policía Nacional.

En el transporte público o eventos públicos (conciertos, desfiles), es común el hurto conocido como “cosquilleo”, en el que dos o más personas incomodan a un pasajero o espectador, aprovechando la muchedumbre, y extraen el dinero de los bolsillos o la cartera.

El “marcaje” tiene varias aristas. En la mayoría de los casos, surge cuando una persona es vigilada por el delincuente al momento de sacar dinero del cajero, retirar efectivo del banco o hacer compras de artículos y los coloca dentro de su vehículo en el estacionamiento del centro comercial o plaza.

La tercera modalidad, más vista, es el “paquetazo”, que surge mediante la compra en línea o por tercera persona de artículos inexistentes. En muchos casos, las personas son citadas en lugares poco transitados donde se comete el ilícito.

Otros delitos, considerados hurtos, se dan en el transporte utilizando plataformas o ‘vehículos piratas’; también el robo en paradas, el hurto en residencias que quedan solas durante las fiestas navideñas, o en las playas y balnearios.