Marcaje, cosquilleo y paquetazo, formas de hurto y robo durante las fiestas navideñas

Las aglomeraciones y el manejo de dinero y compras aumentan las posibilidades de ser víctima de delitos

ML | Personal de la Policia Nacional.
Yalena Ortiz
11 de diciembre de 2025

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los hurtos y robos aumentan debido al movimiento comercial, propio de la época, y la gran cantidad de personas que salen a la calle con dinero, explicó el subcomisionado Jorge Villarreal, de la Policía Nacional.

En el transporte público o eventos públicos (conciertos, desfiles), es común el hurto conocido como “cosquilleo”, en el que dos o más personas incomodan a un pasajero o espectador, aprovechando la muchedumbre, y extraen el dinero de los bolsillos o la cartera.

El “marcaje” tiene varias aristas. En la mayoría de los casos, surge cuando una persona es vigilada por el delincuente al momento de sacar dinero del cajero, retirar efectivo del banco o hacer compras de artículos y los coloca dentro de su vehículo en el estacionamiento del centro comercial o plaza.

La tercera modalidad, más vista, es el “paquetazo”, que surge mediante la compra en línea o por tercera persona de artículos inexistentes. En muchos casos, las personas son citadas en lugares poco transitados donde se comete el ilícito.

Otros delitos, considerados hurtos, se dan en el transporte utilizando plataformas o ‘vehículos piratas’; también el robo en paradas, el hurto en residencias que quedan solas durante las fiestas navideñas, o en las playas y balnearios.

Recomendaciones

Evita el Cosquilleo: No guardar todo el dinero en un solo lugar. Mantén a mano el dinero que vas a utilizar. Divide el efectivo y protégelo en varias partes del cuerpo. Mantén tus pertenencias a la vista (No colocarse la mochila en la parte de atrás).

Esté atento a tu alrededor al momento de sacar dinero de los cajeros o retirar efectivo en bancos o entidades financieras. No dejes artículos de valor dentro de los vehículos, impedir ser víctima del marcaje.

Estaciona en lugares con buena iluminación. Procura hacer tus compras en locales o comercios con buenas referencias, existentes y con respaldo. No acudas a lugares poco iluminados o con pocas personas para retirar artículos o hacer alguna transacción comercial, para frustrar posibles paquetazos.

Al momento de salir, sé el primer anillo de tu seguridad: Deja a un lado tabletas, celulares o elementos que puedan distraerte. En las compras, procura no acudir con niños ni los dejes jugar con elementos de valor.

