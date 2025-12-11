$!El bioetanol generará 30 mil empleos

Unos 30 mil empleos directos e indirectos se generarán con la producción de bioetanol en el país, así lo afirmó Rodrigo Cardenal, presidente de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA), durante la presentación de los avances del Programa Nacional de Biocombustible, realizada ayer.

Según Cardenal, el uso de bioetanol estándar reconocido internacionalmente por su eficiencia y responsabilidad ambiental no solo aportaría beneficios ambientales, sino que también tendría un impacto positivo en la economía nacional, ya que “generaría entre $90 mil y $12 mil millones anuales mediante operaciones y plantas vinculadas a la producción y uso del biocombustible”.

El líder de AZUCALPA explicó que la propuesta está contemplada dentro del proyecto de ley 443, el cual será discutido en Primer Debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, en enero próximo. Agregó que “la aprobación de esta normativa, impulsaría el desarrollo económico rural, la producción agrícola y el fortalecimiento de la actividad industrial”.

Asimismo, Cardenal indicó que, una vez aprobada la ley, el programa requeriría 22 meses para iniciar el uso del biocombustible en estaciones de servicio. Sin embargo, precisó que “las inversiones, la creación de empleo, las contrataciones y la ampliación de áreas de siembra comenzarían de inmediato tras su aprobación”.

Sobre las dudas ciudadanas sobre la compatibilidad del bioetanol con los vehículos, Cardenal aseguró que “la parte técnica está bien comprobada” y subrayó la necesidad de desarrollar una campaña de comunicación dirigida a la población, ya que es “un modelo que técnicamente está comprobado que funciona y que se adapta a las condiciones de Panamá”.

El empresario concluyó que, “el programa ha sido construido sobre un riguroso análisis técnico entre la Secretaría Nacional de Energía (SNE), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), y los sectores productivos y comerciales involucrados”. Además que, “el proceso ha incluido evaluaciones agrícolas, financieras, logísticas, regulatorias, comerciales y ambientales, asegurando que la implementación sea segura, eficaz y económicamente viable”.