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Preparados para la nuevos retos

Preparados para la nuevos retos
Yalena Ortiz
03 de julio de 2026

La participación de Panamá en el Mundial fue vista por algunos como buena y por otros como mala; ahora solo queda buscar las estrategias para mejorar, empezar de nuevo y prepararnos para los retos de un nuevo proceso clasificatorio.

Esto incluye los distintos torneos de las diferentes categorías y las mejoras que se puedan hacer en las ligas organizadas, incluyendo la Liga Prom y la LPF, además del apoyo a los clubes y organizaciones que trabajan con ese semillero que solo aspira a representar a su país en una cita mundialista.

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