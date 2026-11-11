$!Universidades redefinen la enseñanza del periodismo en las aulas frente a la IA

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en las redacciones ha obligado a las facultades de comunicación a redefinir sus contenidos curriculares. Para los expertos, la prioridad ya no es el dominio de una aplicación pasajera, sino la consolidación de un uso crítico, responsable y ético de la tecnología. En palabras del comunicador Luis Polo Roa: “Sería un error grandísimo que el periodista deje que todo lo haga la IA”, recordando que estas plataformas actúan únicamente como un apoyo para clasificar información, generar metadatos o agilizar la investigación.

A nivel pedagógico, el gran reto consiste en fusionar las técnicas tradicionales con las herramientas emergentes sin perder el rigor informativo. La catedrática Nereyda Atkins señala que “la tecnología complementa el periodismo, pero no sustituye sus fundamentos”, subrayando la vigencia de la reportería de calle. Una postura compartida por la profesora Gricelda Melo, quien afirma que “la inteligencia artificial puede facilitar nuestro trabajo, pero no puede reemplazar la sensibilidad humana, el pensamiento crítico ni la responsabilidad social del periodista”.

Frente a riesgos latentes como las alucinaciones y la propagación de desinformación, los académicos insisten en la necesidad innegociable de verificar los datos mediante fuentes primarias. Como advierte la docente Yelena Rodríguez: “Que una respuesta esté bien escrita no significa que sea verdadera”, explicando que la inmediatez tecnológica jamás debe desplazar el deber de comprobar las cifras, los estudios o las declaraciones atribuidas. Por su parte, el doctor Arturo Coley Graham recalca que “ninguna información debe publicarse únicamente porque una inteligencia artificial la presenta como cierta”.

Finalmente, el uso de estos sistemas abre profundos debates en torno a la transparencia, los derechos de autor y la autenticidad de los contenidos sintéticos. En ese sentido Coley Graham manifiesta: “Existen otros aspectos que merecen especial atención, como la protección de las fuentes confidenciales, el tratamiento de datos personales, los derechos de autor y la utilización de fotografías, voces o videos generados artificialmente. También debemos discutir hasta qué punto resulta ético publicar información elaborada con estas tecnologías sin explicar al público cómo fueron utilizadas”.

Por otro lado, en cuanto a las directrices sobre el uso de la IA Yelena Rodríguez afirmó: “en las universidades donde he impartido clases se promueve la incorporación de herramientas tecnológicas como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. También se utilizan sistemas que permiten tanto a docentes como a estudiantes revisar la originalidad de los trabajos, identificar posibles coincidencias con otras fuentes y realizar verificaciones. Lo importante es comprender que estas herramientas no deben utilizarse únicamente para detectar posibles casos de plagio, sino también para fortalecer las buenas prácticas de investigación, la transparencia y el rigor académico”.