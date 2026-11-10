Nvidia cae más de un 6% y pierde brevemente el segundo puesto mundial por valor bursátil

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia sigue sufriendo el martes las consecuencias del escándalo por presunto espionaje chino que implica a su CEO, y que llevó a la empresa a perder brevemente el puesto de segunda mayor capitalización bursátil del mundo.

Desde que estalló el caso durante el fin de semana, la empresa ha perdido más de 400.000 millones de dólares en capitalización bursátil, en un contexto marcado también por la preocupación que rodea al sector de la inteligencia artificial (IA).

Hacia las 17H40 GMT, la acción de Nvidia caía un 6,81% en la Bolsa de Nueva York, hasta los 166,51 dólares.

Como consecuencia de ese retroceso, Nvidia perdió momentáneamente el segundo lugar mundial por valor de mercado frente a Microsoft.

Ambas compañías se sitúan actualmente apenas por debajo de los 4 billones de dólares, mientras que Apple mantiene una amplia ventaja con una valoración superior a los 5 billones.

Nvidia no ocupaba una posición tan baja en esta clasificación desde 2025.

La empresa está en el ojo del huracán desde que su CEO Jensen Huang reconoció el domingo una relación extramarital con una directiva china que, según servicios de inteligencia estadounidenses, es sospechosa de trabajar para Pekín, que lo niega.

El especialista en chips y el propio Huang están ahora en el punto de mira en Estados Unidos por una demanda que los acusa de engaño.

El procedimiento de acción colectiva, iniciado el lunes por un bufete de abogados de Los Ángeles, les reprocha haber ocultado o minimizado información a los inversores sobre los vínculos entre Huang y su amante.

"Muchos analistas financieros consideran que se trata de un asunto personal y que se puede reemplazar a Jensen Huang", señaló en una nota David Morrison, analista de Trade Nation. "Pero las repercusiones podrían ir mucho más allá".

"Nvidia constituye un pilar fundamental de los miles de millones de dólares destinados a construir infraestructura para la inteligencia artificial", recordó el experto.

Además, el escándalo surge en un momento de turbulencia para las empresas de IA en los mercados financieros, especialmente por las enormes inversiones necesarias para operar los modelos más avanzados.

A esa inquietud se suma la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que allana el camino a una regulación más estricta de los centros de datos, una infraestructura clave para el desarrollo de la IA.