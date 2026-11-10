León XIV advierte a los jóvenes contra la "obsesión por la apariencia" en las redes

El papa León XIV exhortó a los jóvenes a resistir los ídolos contemporáneos, entre los que mencionó "el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer", en una vigilia este martes en Buenos Aires.Ante más de un millón de personas, el pontífice también cuestionó a "quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias".En el tercer día de su visita a Argentina, el papa de 71 años advirtió además sobre las consecuencias de buscar reconocimiento a cualquier costo."A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", dijo ante una multitud, jóvenes en su mayoría, que aplaudía y lloraba de emoción.Antes de las palabras del papa, Agustín Cristian Schinca, de 25 años y en recuperación por adicciones, relató que las burlas de sus compañeros de escuela por su ropa lo llevaron a aislarse."Como mi condición social no era la misma que la de mis compañeros, y no podía tener las mejores zapatillas o la ropa que tenían ellos, recibía burlas constantes", contó.Buscó entonces refugio en un grupo de personas mayores que él. "Los veía tomar alcohol y consumir drogas y empecé a imitarlos, para no sentirme tan solo", relató. Tras vivir en la calle, encontró apoyo en el Hogar de Cristo, donde hoy acompaña a otros jóvenes en recuperación.León XIV cierra el miércoles la etapa argentina de su gira sudamericana con una visita a una cárcel y otra misa al aire libre, tras su paso por Uruguay y antes de viajar a Perú, donde vivió 20 años como misionero y obispo."Hay gente que no se muestra como es", dijo a la AFP Benjamín Paz, estudiante de 19 años. "Es algo fundamental ser auténtico y no pensar mucho en lo que piensen los demás, que creo que las redes sociales es mucho eso, de mostrarte a los demás".De su lado José Morando, un estudiante de arquitectura de 19 años, coincidió con el papa en que actualmente se ve "mucha obsesión" con la imagen. "También se critica a la gente por el cuerpo, quizá por alguna discapacidad, que yo creo que es algo muy fuerte hoy en día, que no está bien".