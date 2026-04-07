Un chatbot que dice qué pescado ingerir

La Fundación MarViva transformó su conocida aplicación “Guía Semáforo” con la integración del “Inspector Sema”, un asistente virtual con IA diseñado para resolver dudas en tiempo real sobre qué especies son sostenibles y cuáles debemos evitar.

“Las personas pueden hacerle preguntas y repreguntas para buscar orientación sobre qué tipo de pescado debe consumir”, destacó Juan Posada, coordinador de Ciencias de la fundación.

Esta herramienta gratuita clasifica las especies en los colores del semáforo: verde para consumo recomendado, amarillo para moderado y rojo para aquellas que MarViva sugiere evitar por su vulnerabilidad. La innovación busca que los panameños diversifiquen su dieta y no se limiten a las dos o tres especies de siempre, detalló Posada.