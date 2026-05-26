Economía

Gobierno invertirá $6.6 millones en fortalecer operaciones aduaneras

Gobierno invertirá $6.6 millones en fortalecer operaciones aduaneras
Redacción Web
26 de mayo de 2026

El Consejo de Gabinete aprobó hoy un crédito adicional al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, con asignación a la Autoridad Nacional de Aduanas por B/.6,653,166.00.

Los fondos se destinarán al fortalecimiento de las labores de fiscalización mediante el alquiler de bodegas, la adquisición de equipos de seguridad y uniformes, el mantenimiento de equipos de inspección no intrusiva, y la implementación de soluciones tecnológicas que incluyen cámaras corporales y el mantenimiento del Sistema de Gestión Aduanera (SIGA). También se financiarán adecuaciones de infraestructura y arrendamientos necesarios para el funcionamiento institucional.

Asimismo, los recursos permitirán atender compromisos prioritarios relacionados con el pago de discrepancias de aforo y la distribución de ingresos por sellos metálicos de seguridad, custodias marítimas y trasbordos de mercancías, informó el despacho de prensa de la Presidencia.

El crédito cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

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