La incorporación de inteligencia artificial y automatización avanzada está impulsando la evolución de las telecomunicaciones hacia las denominadas redes autónomas, infraestructuras capaces de percibir, analizar y responder por sí mismas ante fallas o cambios en el tráfico. Este nuevo paradigma permite pasar de una gestión manual y reactiva a una operación predictiva que optimiza el rendimiento energético, reduce costos y garantiza la continuidad del servicio sin esperar a que ocurra una interrupción.

Uno de los pilares de esta innovación tecnológica es el modelo Zero Touch, el cual integra capacidades de autoconfiguración, autooptimización y autorreparación. Mediante herramientas analíticas, los datos generados por la propia red se transforman en decisiones operativas inmediatas, permitiendo detectar anomalías, aislar su causa raíz y resolver incidencias con una intervención humana cada vez menor.

Entre las novedades prácticas de esta arquitectura destacan la configuración de equipos mediante lenguaje natural, la correlación automática de alarmas, los asistentes de diagnóstico y el uso de inteligencia artificial agéntica. Esta última tecnología no solo procesa información, sino que coordina y ejecuta acciones de forma dinámica según las condiciones de la red y las necesidades del negocio.

Esta evolución adquiere especial relevancia en mercados en expansión como el panameño, donde el aumento de la conectividad exige infraestructuras altamente eficientes. Según datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Panamá alcanzó un récord de 783.609 suscriptores de internet fijo, un incremento del 2,9 % frente a 2024, logrando una penetración del servicio del 51 % en los hogares.

“Las redes generan cada vez más información y operan en entornos de mayor complejidad. El reto ya no es solamente tener visibilidad sobre lo que ocurre, sino utilizar esos datos para anticiparse, tomar decisiones y actuar con mayor velocidad. Las redes autónomas representan ese salto hacia una gestión predictiva e inteligente”, explicó Esteban González, director del mercado de Telecomunicaciones y Media de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Estos avances tecnológicos fueron presentados por Minsait (Indra Group) durante su participación en Conecta LATAM Caribe y Centroamérica, encuentro celebrado los días 17 y 18 de noviembre en Ciudad de Panamá, que reunió a ejecutivos de operadores, reguladores, gobiernos y proveedores del sector en toda la región.

Durante las jornadas, el ejecutivo aclaró el rol que juegan los equipos técnicos frente a la automatización total. “Zero Touch no significa eliminar al ser humano de la operación, sino permitir que la tecnología asuma de manera autónoma aquellas tareas que pueden automatizarse, mientras los equipos se concentran en decisiones de mayor valor. La combinación de inteligencia artificial, automatización y conocimiento del negocio permite construir redes más resilientes, eficientes y capaces de adaptarse en tiempo real”, puntualizó González.

Para lograr una transición efectiva hacia este modelo, la firma tecnológica propone una metodología progresiva que parte del diagnóstico de madurez de cada operador y avanza hacia la implementación de casos de uso específicos en áreas como el aseguramiento del servicio, la planificación de infraestructura y la gestión de inventarios.

El impacto de esta transformación se mide a través de indicadores operativos concretos, tales como el tiempo medio de detección y reparación de fallas, la disponibilidad de la red, la proporción de incidentes resueltos sin intervención humana y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.