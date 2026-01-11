Razer presenta una estación de trabajo y una plataforma de código abierto para acelerar el desarrollo de la IA

Razer ha presentado un conjunto de herramientas para desarrolladores de inteligencia artificial (IA) que incluye una estación de trabajo escalable, una plataforma de código abierto para flujos de trabajo locales y un acelerador de IA.

La firma tecnológica ha anunciado en CES 2026 su introducción en el panorama de la computación con inteligencia artificial profesional con una estación de trabajo escalable, diseñada para cargas de trabajo exigentes de capacitación, inferencia y simulación. Razer Forge, que es como se llama este equipo, ofrece computación local con procesamiento seguro en el dispositivo, admite múltiples GPU de nivel profesional, un gran ancho de banda de memoria e interconexiones de alta velocidad.

Está equipada con procesadores AMD Ryzen Threadripper Pro o Intel Xeon W, soporta hasta cuatro tarjetas gráficas Nvidia RTX Pro o AMD Radeon Pro, admite hasta ocho DDR5 RDIMM de alta velocidad y dos puertos Ethernet de 10 Gigabit. También soporta hasta cuatro SSD con la tecnología de almacenamiento PCIe Gen5 M.2 NVMe y presenta un diseño térmico para gestionar el calor de grado industrial, con tres ventiladores frontales de 120mm y un ventilador trasero de 120mm dedicado para mantener un flujo de aire constante entre todos los componentes.

Razer Forge es compatible con la plataforma de código abierto Razer AIKit, quepermite a los desarrolladores ejecutar y ajustar grandes modelos de lenguaje (LLM) localmente con un rendimiento comparable al de la nube, aclarando con ello el desarrollo de la IA.

Asimismo, Tenstorrent se ha asociado con Razer para el diseño de un acelerador de IA compacto y modular equipado con el chip Wormhole n150, que lleva las capacidades de la IA generativa a ordenadores dotados de puertos Thunderbolt 5 y Thunderbolt 4.

De esta forma, el acelerador permite a los desarrolladores ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), modelos de generación de imagen y cargas de trabajo con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Adicionalmente, Razer ha llevado a CES 2026 dos conceptos de producto en los que la IA también está presente: Project AVA, un asistente virtual de escritorio que actúa como un compañero durante las partidas de videojuegos; y Project Motoko, unos auriculares con cámaras en los laterales para ofrecer inteligencia aumentada a nivel de vista del usuario.