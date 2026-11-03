La justicia brasileña prohíbe a Meta usar contenidos de la prensa para entrenar su IA

Un juez de Sao Paulo prohibió este martes a Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, recopilar contenidos de medios afiliados a tres asociaciones de prensa brasileñas para entrenar su inteligencia artificial (IA), según el documento de la decisión al que accedió la AFP.

La determinación, de carácter provisorio, responde a una demanda de las asociaciones nacionales de diarios, revistas y emisoras de radio y televisión, que denunciaron que Meta exigía la cesión gratuita de contenidos para seguir usando sus redes.

El juez fijó una multa diaria de un millón de reales (unos 180.000 dólares) si la compañía estadounidense incumple.

La exigencia figura en las nuevas condiciones de uso de Meta para empresas, que debían entrar en vigor el 20 de noviembre.

Ante la urgencia de esa fecha, el juez Guilherme Madeira Dezem decidió sin escuchar antes a la empresa. Consideró que el daño sería “irreversible” una vez que la IA fuera entrenada con esos contenidos.

“Imponer a los medios de comunicación la entrega gratuita y universal de su patrimonio autoral como peaje para permanecer conectados a los canales en los que el público contemporáneo consume noticias constituye un manifiesto abuso de derecho”, escribió en la decisión.

El magistrado suspendió esa parte de los nuevos términos y prohibió a Meta castigar a los medios que los rechacen.

Además, justificó el monto de la multa alegando que en otros procesos la empresa ha decidido “cuándo cumplir y cuándo no”.

La medida rige hasta que haya una sentencia definitiva.

Meta tendrá cinco días a partir de ser notificada para presentar su defensa.

La empresa no respondió de inmediato a un pedido de comentarios de la AFP.

“La decisión representa una victoria inicial de las tres asociaciones en la defensa de la propiedad intelectual y de la sostenibilidad del periodismo profesional, esenciales para garantizar el acceso de la sociedad a la información de calidad”, señaló la Asociación Nacional de Diarios (ANJ) en un comunicado.

Su presidente ejecutivo, Marcelo Rech, describió la medida cautelar como “una señal muy positiva de que hay límites al abuso de poder económico”.

- Decisión inédita -

Según las asociaciones, es la primera decisión conocida en el mundo a favor de una coalición de entidades de medios contra estos términos.

Meta tuvo otros choques recientes con la justicia brasileña.

De cara al balotaje presidencial del 25 de octubre, el Tribunal Superior Electoral le ordenó aplicar las mismas reglas a las candidaturas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del senador Flávio Bolsonaro, después de que la campaña de Lula la acusara de “interferencia” a favor de su rival.

La campaña del izquierdista denunció al gigante tecnológico por “manipulación algorítmica”.

Meta negó tomar partido, aunque admitió “incidentes” técnicos.

Tras ganar los comicios, Lula prometió regular las redes sociales en Brasil.