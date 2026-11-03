Chapman asegura que fiscalizará contrataciones excepcionales

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se refirió a las modificaciones introducidas por la Asamblea Nacional al artículo 370 del proyecto de Presupuesto General del Estado, que amplían a otras instituciones públicas la posibilidad de realizar contrataciones excepcionales de hasta un millón de dólares en situaciones de emergencia.

Ante este escenario, el titular del MEF manifestó que ejercerá una fiscalización rigurosa sobre el uso de los recursos públicos y aseguró que hará todo lo que esté dentro de sus facultades legales para evitar irregularidades en la aplicación de esta disposición.

Asimismo, Chapman aclaró que la modificación no fue propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que surgió de conversaciones e iniciativas presentadas por diputados durante la discusión del presupuesto en la Asamblea Nacional. En ese sentido, indicó que su despacho se mantuvo al margen de la propuesta legislativa.

Por otro lado, la reforma permite que más entidades estatales puedan acogerse a este mecanismo para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos cuando se presenten situaciones fortuitas, de urgencia o circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria. El monto de cada contratación deberá ser inferior a un millón de balboas.

Finalmente, Chapman reiteró que su compromiso será velar por el uso responsable de los fondos estatales y defender los intereses de la ciudadanía frente a la aplicación de estas excepciones. “Yo voy a defender los recursos de los ciudadanos”, puntualizó.