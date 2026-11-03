Más de 88 mil vehículos se han desplazado hacia el interior del país por Fiestas Patrias

La movilización vehicular hacia el interior del país mantiene un flujo constante durante las celebraciones de las Fiestas Patrias. Así lo informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que reportó un importante desplazamiento de conductores desde la ciudad capital hacia diferentes provincias.De acuerdo con el informe de la entidad, hasta las 12:00 mediodía de este martes 3 de noviembre, un total de 88,409 vehículos se habían trasladado hacia el interior de la República, mientras que otros 51,377 habían ingresado a la ciudad capital.Asimismo, la ATTT indicó que los inspectores de tránsito se mantienen desplegados en las principales vías del país, con el propósito de garantizar el orden, agilizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad de los conductores durante estas jornadas de celebración.Por otro lado, las autoridades mantienen el llamado a los usuarios de las vías a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los inspectores para prevenir accidentes durante el desplazamiento por las Fiestas Patrias.