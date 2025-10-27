Tecnología

La inmersión visual conquista a los jóvenes

Generada con inteligencia artificial | Una mujer feliz teniendo experiencia mientras usa las gafas de casco de realidad virtual en casa y gesticulando con las manos mientras explora el espacio.
Meta Oculus Quest 3s | Los objetos virtuales cobran vida con resolución de alta definición. Experiencias envolventes que parecen reales, con colores nítidos y audio más rico y realista con doble rendimiento.
NK Gafas 3D | Permiten ver videos, juegos y contenido en 3D y 360 grados, creando una sensación de estar dentro de la acción. Son compatibles con celulares y tienen audio integrado para mayor realismo.
Apple Vision Pro | Tiene un sistema operativo espacial: visionOS, que permite usar apps integradas y de terceros, ver contenido en 3D inmersivo, hacer llamadas de FaceTime y transformar el entorno.
Samsung Galaxy XR | Combina pantallas de última generación, sensores avanzados y la inteligencia artificial de Gemini, el asistente de Google que potencia la experiencia dentro del ecosistema Android.
Maribel Salomón
27 de octubre de 2025

Las gafas de realidad virtual se han convertido en uno de los dispositivos más llamativos de la era digital. Su capacidad para transportar al usuario a escenarios completamente inmersivos ha revolucionado la manera en que se vive el entretenimiento, la educación y hasta las experiencias cotidianas.

Estos visores permiten explorar mundos creados digitalmente con una sensación de presencia real. Ya no se trata solo de mirar una pantalla sino de sentirse dentro de ella. En los últimos años, los avances tecnológicos han hecho que la calidad visual, el sonido y la interacción sean cada vez más realistas, con diseños más ligeros y cómodos que se adaptan al usuario.

Los videojuegos alcanzan nuevos niveles de inmersión, los conciertos y espectáculos pueden disfrutarse desde cualquier parte del mundo y los recorridos virtuales se han vuelto populares para conocer destinos turísticos sin salir de casa.

También en el ámbito educativo las gafas de realidad virtual ofrecen una nueva manera de aprender. A través de simulaciones y entornos interactivos, los estudiantes pueden explorar temas complejos de forma dinámica y participativa, lo que convierte el aprendizaje en una experiencia más atractiva durante todo su aprendizaje.

Esta tecnología continúa expandiéndose y promete seguir marcando el rumbo del futuro digital
