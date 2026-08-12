El asistente de IA de Google, Gemini, alcanza mil millones de usuarios

El asistente de inteligencia artificial Gemini de Google superó los mil millones de usuarios mensuales, informó el martes el director ejecutivo de la compañía Sundar Pichai.

Google calcula sus usuarios en función de cuántas personas usan la aplicación en todo su ecosistema de plataformas digitales.

“Es nuestro producto de más rápido crecimiento hasta la fecha”, publicó Pichai en redes sociales.

El hito supone una victoria en medio de una profunda reestructuración de la división de IA del gigante tecnológico.

Demis Hassabis, ganador de un premio Nobel de Química, se apartó recientemente de la gestión diaria de Google DeepMind, el laboratorio que diseña los modelos de Gemini.

Y varios investigadores líderes también se marcharon, entre ellos Jeff Dean, una figura central en los esfuerzos de ingeniería del grupo durante casi tres décadas.

El nuevo modelo insignia Gemini 3.5 Pro, prometido por la compañía inicialmente para junio, todavía no se ha lanzado.

Sus rivales han presentado varios modelos considerados más potentes, especialmente para generar código informático, el área más lucrativa del sector.

Frente a este retraso tecnológico, la audiencia de Google sigue siendo su principal activo mientras integra la IA en todo su ecosistema, desde la búsqueda hasta Gmail, pasando por Google Maps y YouTube.

OpenAI anunció en julio que alcanzó mil millones de usuarios en todas sus interfaces, lideradas por ChatGPT, sin especificar si esa cifra correspondía a usuarios mensuales o semanales.