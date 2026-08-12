Un nuevo hito en el Autódromo

La PROSPEC Series, la primera categoría monomarca del país, busca encantar al exigente público de los deportes a motor tanto en Panamá como en la región.

Esta plataforma hará su debut en el Autódromo Panamá, ubicado en Capira, Panamá Oeste, el próximo 22 de agosto, en una jornada donde también estará en disputa la cuarta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá, Super Turismo y Gran Turismo.

La PROSPEC Series tendrá 16 vehículos de la marca Changan en competencia con la misma preparación y especificaciones técnicas, solo los diferenciarán detalles de color en su chasis, para identificación. Cada uno con su respectivo piloto, ya la gran mayoría de los asientos están cubiertos, y una que estará al frente del volante será Paola Castañedas.

La joven de 25 años, quien es vocera y presentadora de Autódromo Panamá, señaló que “esto es un reto, más bien mental, pero estoy lista y no creo tener favoritismo por ser parte de la organización del Autódromo, esto es una prueba de habilidad y me estoy preparando para ver dónde están mis límites”.

La gerencia de Autódromo Panamá oficializó ayer al comunicador social Luis Casis como nuevo integrante a la parrilla de la PROSPEC Series, y también a Sofía Calderón, corredora costarricense de 13 años con una destacada trayectoria en el kartismo. Se correrán 5 válidas, que se extendería a marzo de 2027.