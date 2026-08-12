$!Panamá será nodo de cables submarinos de Google

La empresa Google anunció la expansión de su infraestructura de conectividad en las Américas, que busca mejorar el acceso a internet y respaldar servicios como la telemedicina y la investigación científica.

Se trata de tres nuevos sistemas de cables submarinos que llevan por nombre Alisios, Canoa y OlaLuz, que reforzarán la conectividad digital y ampliarán las rutas para el tránsito internacional de datos.

En este contexto, los cables Alisios son los flujos de datos que navegarán por estas nuevas rutas submarinas. Además, conectará al país directamente con República Dominicana y Chile.

Asimismo, Canoa reforzará la conexión de República Dominicana con Bermudas, al ofrecer una ruta más directa y confiable entre América Latina y el Caribe con Europa y América del Norte.

Mientras, OlaLuz conectará directamente a República Dominicana con Florida. Su nombre hace referencia a las ondas de luz utilizadas para transportar datos por el cable submarino, una tecnología que también reforzará la conexión entre el Caribe y Estados Unidos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que “el anuncio de Google, a través de Americas Connect con nuevos cables submarinos, abre oportunidades para Panamá y la región en una nueva era digital que transformará el futuro”.

En tanto, empresarios y economistas consideran positiva esta nueva infraestructura, al señalar que puede contribuir a posicionar a Panamá como un hub digital regional, mejorar su competitividad y favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Rodrigo Icaza, de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, indicó que “esto es positivo para Panamá”. Detalló que “los cables submarinos son parte de la infraestructura crítica (telecomunicaciones) sobre la cual funciona la economía digital”.

Además, destacó que “el objetivo es que podamos aumentar la capacidad, confianza y resiliencia de nuestra infraestructura digital”.

En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Alberto López Tom, afirmó que es “una excelente noticia para Panamá. Nuestra posición geográfica nos convirtió históricamente en un hub logístico y financiero, y ahora tenemos la oportunidad de consolidarnos como un hub digital”.

López comentó que “la llegada de nueva infraestructura de conectividad de una empresa como Google fortalece la capacidad, seguridad y resiliencia digital del país”. Además, “genera oportunidades alrededor de esto: centros de datos, servicios tecnológicos, inteligencia artificial, investigación, innovación y empleos de mayor valor agregado”.

Por su parte, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), dijo que “es una gran oportunidad para ponernos a la vanguardia de esta tecnología que significa nuevas oportunidades de empleos con las empresas que seguramente vendrán a desarrollar programas de logística”.