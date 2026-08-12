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ATTT actualizará reglas de micromovilidad

ATTT actualizará reglas de micromovilidad
Generada con IA | Un grupo de jóvenes utilizando el scooter y patinando en la calle donde también circulan los vehículos.
ATTT actualizará reglas de micromovilidad
ML | Manejando en la acera.
ATTT actualizará reglas de micromovilidad
ML | Cascos, chalecos y luces.
ATTT actualizará reglas de micromovilidad
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ATTT actualizará reglas de micromovilidad
Maribel Salomón
12 de agosto de 2026

Los patinadores y usuarios de scooters, patinetas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad no deben utilizar las calles como vía de circulación, sino desplazarse por las aceras y respetar siempre la prioridad del peatón. Así lo recordó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), mientras trabaja en la actualización del Resuelto 206 de 2001, que regula actualmente este tipo de movilidad.

Isaías Marcelino, director de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT, explicó que la entidad está revisando la normativa para fortalecer su fiscalización y establecer reglas más claras ante el aumento del uso de estos dispositivos.

“Precisamente habla de que esta movilidad debe de hacerse por las aceras, debe tener un límite de velocidad”, señaló Marcelino, quien adelantó que también se evalúa establecer el uso obligatorio del casco, elementos reflectivos y hasta la posibilidad de implementar placas para este tipo de vehículos.

El funcionario aclaró que la ATTT no está modificando la normativa vigente, sino trabajando en su actualización junto con otras instituciones.

Desde el sector del patinaje, Carlos Macre, profesor de patinaje de Roller Pty, coincidió en la importancia de reforzar las medidas de seguridad. Explicó que en las salidas grupales se procura utilizar chalecos reflectivos, luces y casco, aunque reconoció que no todos cumplen con estas recomendaciones.

Macre también señaló que no realiza rutas por calles con su grupo y que, aunque otros colectivos sí las organizan, estas actividades actualmente no cuentan con una regulación específica. Las salidas suelen realizarse alrededor de las 8:00 p.m., para aprovechar el menor flujo vehicular, e incluso algunas comienzan a las 9:00 p.m.

Marcelo Escobar, de Top Soul Rollers, contó que “tenemos también un orden y parte de ese orden son las señales de comunicación que manejamos para hablar mientras rodamos sin tener que estar gritando y que todos nos puedan entender. Además, si es alguien que no tiene las técnicas tampoco le permitimos unirse, por su seguridad”.

En este momento, la actualización de la normativa se encuentra en una mesa de trabajo en la que participan la ATTT, municipios, la Policía de Tránsito y otras instituciones. Marcelino indicó que todavía no existe una fecha definida para su aprobación.

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El uso de los scooters o patinetes eléctricos se ha regulado en países como: Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Colombia y Perú.
¿Qué permite y prohíbe el decreto?

ml | El Decreto Ejecutivo N° 206 del 30 de abril de 2021 reglamenta la Ley 74 de 2017 en Panamá. Establece las normas de convivencia, circulación y seguridad para bicicletas y vehículos de movilidad personal. Explica que tienen permitido transitar por aceras, áreas peatonales y ciclovías o senderos asignados, deben ceder siempre el paso a los peatones. Además, tienen prohibido circular por las calles principales o vías vehiculares rápidas si no cumplen con los límites de velocidad y diseño de 30km/h.

Claves para más seguridad

ml | También, Marcelino recomendó a los usuarios utilizar casco, chalecos reflectivos durante la noche y siempre circular por las aceras, dejando claro que “el que tiene la prioridad en las aceras” es el peatón.

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