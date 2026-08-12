$!ATTT actualizará reglas de micromovilidad

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El Decreto Ejecutivo N° 206 del 30 de abril de 2021 reglamenta la Ley 74 de 2017 en Panamá. Establece las normas de convivencia, circulación y seguridad para bicicletas y vehículos de movilidad personal. Explica que tienen permitido transitar por aceras, áreas peatonales y ciclovías o senderos asignados, deben ceder siempre el paso a los peatones. Además, tienen prohibido circular por las calles principales o vías vehiculares rápidas si no cumplen con los límites de velocidad y diseño de 30km/h.