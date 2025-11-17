Tecnología

Apps para lograr controlar el hogar

Apps para lograr controlar el hogar
Foto generada con Inteligencia Artificial | Una mujer de pie en la cocina de su casa utilizando una aplicación en el celular para lograr abrir el lavaplatos con practicidad y rapidez.
Apps para lograr controlar el hogar
SmartThings | Es una plataforma y aplicación que une el control de dispositivos inteligentes del hogar, tanto de Samsung como de otras marcas para conectarlos, automatizar y controlarlos desde el celular.
Apps para lograr controlar el hogar
Amazon Alexa | Controla electrodomésticos inteligentes, conecta y usa comandos de voz o crea rutinas para automatizar tareas, como encender las luces, televisión, el horno o el lavavajillas.
Apps para lograr controlar el hogar
Apple HomeKit | Sirve para controlar de forma segura todos los dispositivos inteligentes del hogar (luces, cerraduras, cámaras, etc.) en dispositivos Apple o con Siri, para organizar, automatizar y controlar.
Apps para lograr controlar el hogar
Google Home | Permite controlar, automatizar y monitorear luces, termostatos, enchufes, televisores, aspiradoras robot y electrodomésticos de cocina desde una sola interfaz en tu celular Android o iOS.
Maribel Salomón
17 de noviembre de 2025

Las aplicaciones de electrodomésticos se han convertido en herramientas útiles para facilitar la vida cotidiana, permitiendo controlar desde la distancia dispositivos como lavadoras, refrigeradoras, hornos, aspiradoras, lavaplatos y sistemas de climatización.

Estas apps ofrecen funciones como programar encendidos, apagados, ajustar la temperatura, recibir alertas de mantenimiento, monitorear el consumo energético y en algunos casos sugerir recetas o modos de limpieza según el tipo de uso.

Son utilizadas para optimizar el tiempo de las familias, en la mayoría de los casos, y hacer más eficiente el hogar, inclusive los adultos mayores también las adoptan por comodidad. La razón principal para su uso es la practicidad y el ahorro de tiempo que proporcionan, así como la posibilidad de tener mayor control sobre el hogar incluso cuando no se está presente.

Entre sus ventajas se encuentra la eficiencia, el ahorro de energía y la comodidad, mientras que las desventajas pueden incluir la dependencia del internet, la necesidad de dispositivos compatibles y la complejidad inicial para configurarlas correctamente.

Estas aplicaciones fomentan la conectividad entre dispositivos y la creación de hogares inteligentes, integrando diferentes aparatos en un solo sistema controlable desde el teléfono o la tablet.

Estas apps contribuyen no solo al ahorro en el hogar sino también a una mayor conciencia sobre el uso responsable de la energía
Tags:
tecnología
|
dispositivo
|
Ahorro energético
|
Hogar
|
Panamá
|