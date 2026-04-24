Una relación que debe regularse

La huelga de los repartidores que mantienen una relación con la empresa PedidosYa abrió el inevitable debate sobre si los huelguistas son o no son “trabajadores” de acuerdo al Código de Trabajo de Panamá. Ante la existencia de un grave vacío jurídico, es hora de que las autoridades, incluyendo al Ministerio de Trabajo, los operadores de las aplicaciones, los gremios privados y los mismos motoristas examinen el actual escenario para tener una legislación inclusiva que incorpore normas de protección, ordene y regule al sector.